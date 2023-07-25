"Не разделяю восторгов по поводу игры "Спартака" против "Оренбурга". Да, одержана довольно яркая, волевая победа. Но целостной игры в исполнении красно-белых я что-то не увидел", — сказал Газзаев.
"Спартак" вырвал победу в этом матче на последних минутах матча, когда точным ударом отметился Даниил Хлусевич. Для него этот мяч стал вторым в матче. В следующем матче "Спартак" отправится в Краснодар, где сыграет с местной одноимённой командой в матче Кубка России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Газзаев — о "Спартаке": не разделяю восторгов по поводу игры с "Оренбургом". Да, яркая победа, но целостной игры нет
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче между "Спартаком" и "Оренбургом" (3:2) в Российской Премьер-Лиге.
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