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Нигматуллин: в "Зените" Пиняева и Захаряна развратят деньгами, там они закончат

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Экс-вратарь московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, могут ли российские таланта Арсен Захарян или Сергей Пиняев заменить нападающего Малкома в петербургском "Зените".
Фото: "Матч ТВ"
– Что касается замены Малкому, не думаю, что сейчас Пиняев и Захарян направятся в "Зенит". Их там развратят деньгами, и все. На этом они закончат, как и многие футболисты "Зенита", которые переходят туда.

Ранее стало известно о том, что нападающий петербургского "Зенита" Малком этим летом сменит клубную прописку. Ожидается, что в ближайшее время 26-летний бразилец за 60 миллионов евро перейдет в саудовский "Аль-Хиляль".

18-летний вингер Сергей Пиняев в настоящее время является футболистом московского "Локомотива". 20-летний полузащитник Арсен Захарян, в свою очередь, принадлежит столичному "Динамо".

Источник: "Чемпионат"


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