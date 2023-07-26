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Чернов — об имени сына Абаскаля: может, следующий сын будет в честь Никиты Симоняна

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Защитник "Спартака" Никита Чернов отреагировал на имя новорождённого сына главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Мальчика назвали Гильермо Николай.
Фото: ФК "Спартак"
"Специфически Абаскаль назвал сына в честь Николая Старостина. А почему нет? Каждый делает так, как хочет. Может, следующий сын будет в честь Никиты Павловича Симоняна, условно", — сказал Чернов.

27-летний стал игроком "Спартака" в феврале 2022 года. С тех пор защитник в 40 матчах забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года. Вместе со "Спартаком" Чернов выиграл Кубок России.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Балтикой", а сегодня, 26 июля, встретится с "Краснодаром" в Кубке России.

Источник: Sport24.


Чернов Абаскаль Спартак
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