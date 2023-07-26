Второй мяч в раздевалку — это один из ключевых моментов, но более ключевой — это удаление у "Факела" и наш третий гол. Даже в меньшинстве было сколько примеров, когда команда расслаблялась, а другая команда отыгрывалась. Концентрация сегодня была с первой до последней секунды, все были супермотивированы, проявили не только игровые качества, но и характер.
26 июля 2023 года в Воронеже состоялся очередной поединок стартового тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. В рамках него местный "Факел" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась победой команды Дмитрия Хохлова со счетом 1:3. В составе южан голами отметились Мигел Силвейра, Кирилл Кравцов и Кирилл Заика. Что касается хозяев, то у них единственный мяч в свой актив записал Василий Черов.
Ранее "Сочи" удачно стартовал в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. В первом туре соревнования южане одержали домашнюю викторию над калининградской "Балтикой" со счетом 2:0.
Источник: "Матч ТВ"
Хохлов – о победе над "Факелом": удаление у соперника и наш третий гол – ключевые моменты игры
Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу своей команды над "Факелом" (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: "Матч ТВ"