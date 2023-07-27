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Балахнин: негодование Карпина в адрес РФС из-за трансферного бана "Ростова"? Не разделяю позицию Валерия Георгиевича

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Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал слова наставника дончан Валерия Карпина, который раскритиковал РФС за то, он организация не помогает южанам решить вопрос с регистрацией новичков.
Фото: РИА Новости
– Негодование Карпина в адрес РФС из-за трансферного бана? Наверное, не разделяю его позицию, хотя, конечно, РФС должен помочь команде с регистрацией. Нельзя всю ответственность сваливать только на клуб.

26 июля 2023 года "Ростов" провел матч с казанским "Рубином" (1:0) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Перед вчерашней встречей главный тренер дончан Валерий Карпин намекнул на то, что Российский футбольный союз не помогает южанам решить вопрос с трансферным баном. Он призвал организацию обратить внимание на ситуацию.

"Ростов" в настоящее время не имеет право регистрировать новых игроков. Организация ФИФА запретила команде из России проводить данную операцию в силу того, что южане имеют долг перед командой "Норрчепинг" за трансфер шведского хавбека Понтуса Альмквиста.

Источник: "Евро-Футбол"


РФС Ростов Карпин Балахнин Рубин Кубок России ФИФА
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