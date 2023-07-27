– Негодование Карпина в адрес РФС из-за трансферного бана? Наверное, не разделяю его позицию, хотя, конечно, РФС должен помочь команде с регистрацией. Нельзя всю ответственность сваливать только на клуб.
26 июля 2023 года "Ростов" провел матч с казанским "Рубином" (1:0) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Перед вчерашней встречей главный тренер дончан Валерий Карпин намекнул на то, что Российский футбольный союз не помогает южанам решить вопрос с трансферным баном. Он призвал организацию обратить внимание на ситуацию.
"Ростов" в настоящее время не имеет право регистрировать новых игроков. Организация ФИФА запретила команде из России проводить данную операцию в силу того, что южане имеют долг перед командой "Норрчепинг" за трансфер шведского хавбека Понтуса Альмквиста.
Источник: "Евро-Футбол"
Балахнин: негодование Карпина в адрес РФС из-за трансферного бана "Ростова"? Не разделяю позицию Валерия Георгиевича
Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал слова наставника дончан Валерия Карпина, который раскритиковал РФС за то, он организация не помогает южанам решить вопрос с регистрацией новичков.
Фото: РИА Новости