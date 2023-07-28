– Всё зависит от него. Здесь он играет хорошо. Думаю, что он спокойно может играть в Голландии, Италии, Испании и даже в Англии. Некоторое время назад мы все слышали, что его хотел "Челси". Не знаю, что в итоге помешало, но он не затерялся бы в любой стране.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский "Лацио" хочет подписать полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна. За его трансфер римляне готовы выложить порядка 10 миллионов евро (плюс 4 миллиона в качестве бонусов). По слухам, сразу после покупки клуб из Серии A хочет отдать атакующего хавбека в аренду на один сезон.
20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". Действующий контракт российского полузащитника с бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Роберто Фернандес: Захарян спокойно может играть в Голландии, Италии, Испании и даже в Англии
Футболист московского "Динамо" Роберто Фернандес поделился мыслями о потенциале своего одноклубника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"