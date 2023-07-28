– Мое будущее? Я остаюсь в "Краснодаре". Почему не хочу играть в Европе? Сейчас я в "Краснодаре" и хочу играть здесь, – приводит слова Кордобы Sport24.
По итогам завершившегося розыгрыша Кубка России Кордоба помог "Краснодару" дойти до финала и стал с семью голами лучшим бомбардиром турнира. Контракт "быков" с 30-летним колумбийцем рассчитан до лета 2025 года. Накануне Кордоба вышел на замену в домашнем кубковом матче со "Спартаком" (1:2), но не сумел отметиться результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.
Кордоба – о возможном отъезде в Европу: я остаюсь в "Краснодаре"
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба сделал заявление о своем будущем.
Фото: ФК "Краснодар"