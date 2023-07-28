"Зенит" не принял предложение "Фламенго", - приводит "Спорт День за Днем" слова агента.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что руководство "Зенита" не устроили финансовые условия сделки, предлагаемые "Фламенго", по атакующему полузащитнику Клаудиньо.
26-летний бразилец выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2021 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне Клаудиньо оформил 5+12 в 30 матчах за "Зенит".
Агент Клаудиньо: "Зенит" не принял предложение "Фламенго"
Агент атакующего хавбека "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия поделился информацией о возможном переходе своего клиента из российского клуба в бразильский "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"