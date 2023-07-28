- Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что "Спартак" не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведем себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно.
Напомним, ранее появилась информация, что греческий "Олимпиакос" подал на московский "Спартак" жалобу в ФИФА. Клуб недоволен тем, что россияне вели переговоры о трансфере защитника Олега Рябчука напрямую с футболистом.
Рябчук, выступающий на позиции левого защитника, перебрался в "Олимпиакос" зимой 2021 года. Контракт 25-летнего молдавского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 45 матчах за греческую команду, в которых забил один гол и сделал 6 голевых передач.
Источник: "СЭ"
Пресс-служба "Спартака": мы не нарушали установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о том, что "Олимпиакос" подал на "красно-белых" жалобу в ФИФА.
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