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Экс-игрок "Локо" Н'Дойе: лучшие российские игроки, с которыми выступал? Сычев, Глушаков и Самедов

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Бывший нападающий "Локомотива" Даме Н'Дойе считает своих экс-одноклубников Дмитрия Сычёва, Дениса Глушакова и Александра Самедова лучшими российскими футболистами, с которыми он играл.
Фото: Getty Images
"Сычев, Глушаков и Самедов. Каждый на своей позиции был отменным футболистом", — сказал Н'Дойе.

Отметим, что сенегальский легионер выступал в составе московской команды в период с 2012 по 2015 год, затем перейдя в английский "Халл". За "Локомотив" футболист успел забить 27 голов в 68 матчах.

Источник: Sport24.


Глушаков Самедов Локомотив Сычев
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