Как сообщает источник, "Спартак" не интересуется полузащитником "Краснодара" Жоау Батчи. Московский клуб не рассматривает вариант с покупкой ангольца этим летом.
Ранее издание Africa Foot United опубликовало информацию о том, что вингер "Краснодара" Жоау Батчи может продолжить карьеру в "Спартаке". Уточнялось, что в его услугах заинтересован лично главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
25-летний Батчи имеет действующее соглашение с "Краснодаром" до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: полузащитник Батчи не входит в шорт-лист "Спартак"
Полузащитник "Краснодара" Жоау Батчи не перейдет в московский "Спартак" в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"