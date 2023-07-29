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Metaratings: полузащитник Батчи не входит в шорт-лист "Спартак"

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Полузащитник "Краснодара" Жоау Батчи не перейдет в московский "Спартак" в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, "Спартак" не интересуется полузащитником "Краснодара" Жоау Батчи. Московский клуб не рассматривает вариант с покупкой ангольца этим летом.

Ранее издание Africa Foot United опубликовало информацию о том, что вингер "Краснодара" Жоау Батчи может продолжить карьеру в "Спартаке". Уточнялось, что в его услугах заинтересован лично главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

25-летний Батчи имеет действующее соглашение с "Краснодаром" до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.

Источник: Metaratings


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