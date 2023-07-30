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Александр Мостовой: если с нынешним составом "Спартак" не попадет в тройку РПЛ – это будет позор

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы "красно-белых" побороться за победу в чемпионате России-2023/24.
Фото: "Матч ТВ"
– У "Спартака" и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего – фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы. Поэтому если с нынешним составом "Спартак" не попадет в тройку РПЛ – это будет позор. Они обязаны там быть.

Посмотрим, как будет играть "Зенит" без Малкома и Вендела, если он уйдет. Возможно, у "Спартака" появится реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".

По итогам минувшего сезона команда Гильермо Абаскаля завоевала бронзовые медали чемпионата России. В стартовом туре нового розыгрыша РПЛ "Спартак" добился волевой победы над "Оренбургом" (3:2) благодаря дублю защитника Даниила Хлусевича во втором тайме. На этой неделе "красно-белые" увезли 3 очка из Краснодара в матче 1-го тура Кубка страны (2:1), пропустив гол на 95-й минуте. Вечером в понедельник, 31 июля, "Спартак" на своем поле примет калининградскую "Балтику" в заключительном матче 3-го тура РПЛ.


Спартак Балтика Зенит Мостовой
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