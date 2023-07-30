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"Евро-Футбол.Ру": полузащитник "Бенфики" Шикинью не перейдет в "Динамо"

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Хавбек лиссабонской "Бенфики" Шикинью не собирается переходить в московское "Динамо".
Фото: ФК "Бенфика"
Как утверждает источник, 28-летний португалец не заинтересован в трансфере в российский клуб. Шикинью желает остаться в Португалии. Ранее появилась информация о том, что московское "Динамо" интересуется полузащитником "Бенфики".

Отмечается, что "бело-голубые" не направляли в Лиссабон предметного предложения, однако узнавало о стоимости Шикинью и вероятности трансфера португальского футболиста в РПЛ.

Действующий контракт "Бенфики" с полузащитником рассчитан до конца сезона-2023/24. Рыночная стоимость Шикинью оценивается в 6 млн евро.

Накануне "Динамо" в Самаре упустило победу в матче с "Крыльями Советов". Встреча завершилась со счетом 3:3, хотя команда Марцела Лички вела 3:1 после первого тайма.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


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