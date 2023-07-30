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МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
П1 2.12X 3.25П2 3.75
Факел
17:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.6
Ахмат
20:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:00
СочиНе начат
П1 1.81X 4П2 4.6

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Шинник
16:00
ВолгарьНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.8
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
П1 1.87X 3.55П2 4.3
Тюмень
17:00
ЕнисейНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.8
Ленинградец
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РодинаНе начат
П1 3.1X 3.3П2 2.37
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Спортдиректор "Оренбурга": ведем переговоры с "Зенитом" об аренде защитника Адамова

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подтвердил желание клуба арендовать защитника "Зенита" Арсена Адамова.
Фото: ФК "Зенит"
– Интересуемся Адамовым. На данный момент ведем переговоры с "Зенитом" об аренде игрока, – приводит слова Андреева "СЭ".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Оренбург" начал переговоры с руководством "Зенита" по поводу возможного трансфера защитника Арсена Адамова. Южноуральцы намерены арендовать 23-летнего россиянина на текущий сезон без права выкупа.

Уроженец Нижнего Тагила перешел в "Зенит" из "Урала" в минувшем январе. Адамов принял участие в 21 матче за санкт-петербургскую команду, отметившись двумя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 1 млн евро.


Зенит Оренбург Адамов
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