– Интересуемся Адамовым. На данный момент ведем переговоры с "Зенитом" об аренде игрока, – приводит слова Андреева "СЭ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Оренбург" начал переговоры с руководством "Зенита" по поводу возможного трансфера защитника Арсена Адамова. Южноуральцы намерены арендовать 23-летнего россиянина на текущий сезон без права выкупа.
Уроженец Нижнего Тагила перешел в "Зенит" из "Урала" в минувшем январе. Адамов принял участие в 21 матче за санкт-петербургскую команду, отметившись двумя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 1 млн евро.
Спортдиректор "Оренбурга": ведем переговоры с "Зенитом" об аренде защитника Адамова
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подтвердил желание клуба арендовать защитника "Зенита" Арсена Адамова.
Фото: ФК "Зенит"