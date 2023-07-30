— Моменты возле наших ворот возникали только после стандартов. Мы пропустили один мяч, но нужно отдать должное нашим ребятам. Команда вышла на второй тайм заряженной, с характером, переломили ход игры. Нужно поблагодарить ребят, важная победа. Ожидали тяжелый матч. "Факел" — очень крепкая и организованная команда, боевитая.
30 июля 2023 года в Воронеже состоялся очередной поединок второго тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный "Факел" сыграл против московского "Локомотива". Подопечные Михаила Галактионова одержали выездную победу со счетом 4:1. В составе гостей забитыми мячами отличились Артем Дзюба, Наир Тикнизян (дубль) и Сергей Пиняев. У хозяев единственный мяч в свой актив записал Евгений Марков. Отметим что для "Локомотива" эта виктория стала дебютной в новом розыгрыше чемпионата страны. В первом туре соревнования столичные сыграли вничью с казанским "Рубином" (2:2).
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов: важная победа для "Локомотива". "Факел" — очень организованная и боевитая команда
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над воронежским "Факелом" (4:1) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"