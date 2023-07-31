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Капленко: интерес "Динамо"? Отреагировал спокойно, разговоров может быть много

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Полузащитник "Оренбурга" Кирилл Капленко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны московского "Динамо".
Фото: Getty Images
"Отреагировал на эту информацию спокойно. Разговоров может быть много. Конечно, мне это льстит. Новость приятная, но пока не знаю", — сказал Капленко.

24-летний Капленко может перейти в "Динамо" к Марцелу Личке, с которым работал в "Оренбурге". За оренбургскую команду спортсмен выступает с февраля 2020 года: вместе с ней он поднялся в Российскую Премьер-Лигу и занял в первом сезоне седьмое место. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Источник: "РБ Спорт".


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