"Отреагировал на эту информацию спокойно. Разговоров может быть много. Конечно, мне это льстит. Новость приятная, но пока не знаю", — сказал Капленко.
24-летний Капленко может перейти в "Динамо" к Марцелу Личке, с которым работал в "Оренбурге". За оренбургскую команду спортсмен выступает с февраля 2020 года: вместе с ней он поднялся в Российскую Премьер-Лигу и занял в первом сезоне седьмое место. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Источник: "РБ Спорт".
Капленко: интерес "Динамо"? Отреагировал спокойно, разговоров может быть много
Полузащитник "Оренбурга" Кирилл Капленко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны московского "Динамо".
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