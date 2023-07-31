- Файзуллаев попрощался с командой и уехал в Москву, он уже должен проходить медосмотр и прочие процедуры для перехода в ЦСКА. От "армейского" клуба официальных документов о трансфере футболиста мы не получали, но в ближайшее время они их оформят, и можно будет официально объявить о трансфере Аббосбека из "Пахтакора" в российскую команду, - передает слова Адисмана Sport24.
19-летний правый вингер ташкентского "Пахтакора" и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев в текущем сезоне сыграл за свой клуб 6 матчей национального чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним результативным пасом. В национальной сборной своей страны узбекский форвард дебютировал в июне 2023 года на Кубке CAFA, провел в ее составе 3 матча и оформил 1 гол в ворота сборной Таджикистана. Трансферная стоимость Файзуллаева по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.
Гендиректор "Пахтакора": Файзуллаев в Москве, уже должен проходить медосмотр для ЦСКА
Генеральный директор "Пахтакора" Дмитрий Адисман рассказал о текущей стадии трансфера 19-летнего вингера Аббосбека Файзуллаева в московский ЦСКА.
Фото: АФК