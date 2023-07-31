Как утверждает источник, воронежский клуб направил жалобу в ЭСК РФС на несколько решений главного судьи Василия Казарцева. Видеозаписи наиболее спорных моментов встречи пресс-служба "Факела" разместила в социальных сетях клуба после окончания игры. Речь шла о голе нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, который был забит якобы после толчка в спину защитника хозяев Сергея Божина, а также эпизоде с попаданием мяча в руку футболисту гостей Егору Погостнову в своей штрафной.
Судейские эксперты высказали мнение, что Дзюба забил свой гол после нарушения правил, а также поддержали решение Казарцева не указывать на "точку" в эпизоде с игрой рукой Погостнова.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Факел" подал жалобу в ЭСК РФС на судейство Казарцева в матче 2-го тура РПЛ с "Локомотивом"
Воронежский "Факел" обжаловал судейство Василия Казарцева в домашнем матче 2-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом" (1:4).
Фото: "Матч ТВ"