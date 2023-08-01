Петербургский "Зенит" по итогам гостевой ничьей с "Ростовом" (1:1) в рамках 2 тура Российской премьер-лиги подал обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, сообщили для СМИ в службе коммуникаций РФС. Как сообщается, сине-бело-голубые попросили рассмотреть 4 эпизода:
- неудаление полузащитника Хорена Байрамяна на 49 минуте матча;
- неудаление полузащитника Алексея Миронова на 63 минуте матча;
- неназначение пенальти в пользу "Зенита" на 90+5 минуте матча;
- удаление наставника гостей Сергея Семака после окончания игры.
Встреча "Ростова" и "Зенита" в матче 2 тура чемпионата России завершилась вничью со счетом 1:1, на гол Матео Кассьерры на 43 минуте желто-синие ответили реализованным пенальти Николая Комличенко на 90+3 минуте. По итогам двух туров оба клуба набрали по 4 очка, по дополнительным показателям петербуржцы занимают четвертую, а ростовчане - шестую строчку турнирной таблицы.
Источник: "СЭ"
"Зенит" подал обращение в ЭСК по 4 эпизодам судейства Кукуляка в матче с "Ростовом"
"Зенит" обратился в ЭСК при президенте РФС по 4 моментам выездного матча 2 тура РПЛ против "Ростова" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"