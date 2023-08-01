– Думаю, мы готовы составить конкуренцию "Зениту" в этом сезоне, мы готовы бороться. У нас в команде собраны игроки хорошего уровня. Это футбол, а здесь все возможно. Наш фокус — идти от игры к игре, — цитирует Кайо "РБ Спорт".
В настоящее время "Краснодар" занимает промежуточное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (2023-2024). После двух туров "быки" сумели записать на свой счет шесть баллов. Такого же показателя достиг московский "Спартак". Петербургский "Зенит", в свою очередь, заработал четыре балла. Он идет на третьем месте.
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России по футболу. На протяжении последних пяти лет золотые медали РПЛ достаются сине-бело-голубым.
Кайо: "Краснодар" готов составить конкуренцию "Зениту" за чемпионство в этом сезоне
Центральный защитник "Краснодара" Кайо Панталеао выразил уверенность в том, что "быки" в текущем сезоне способны составить конкуренцию петербургскому "Зениту" в борьбе за золотые медали РПЛ.
Фото: "Чемпионат"