– Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать. Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом "Ахмат Арена" в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд позже, и именно они оказались решающими, – приводит слова Мажича "СЭ".
30 июля 2023 года в Грозном прошел очередной поединок второго тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный "Ахмат" сыграл против московского ЦСКА (2:3). В компенсированное к первому тайму время рефери встречи Владислав Безбородов воспользовался помощью ВАР, возобновив перед этим игру. После этого он удалил с поля защитника "армейцев" Милана Гаича и дал возможность хозяевам перебить пенальти, который с первой попытки был не реализован. Всего же в матче "Ахмат" – ЦСКА Безбородов назначил 5 пенальти, а также показал 3 красные карточки.
Мажич: не будем скрывать или оправдывать ошибку Безбородова в игре "Ахмат" – ЦСКА
Милорад Мажич, глава судейского департамента Российского футбольного союза, прокомментировал ошибку рефери Владислава Безбородова в матче 2-го тура РПЛ "Ахмат" – ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА