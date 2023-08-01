– "Спартак" станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У "Зенита" непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно. У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. ЦСКА и "Локомотив", думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.
В новом розыгрыше чемпионата России по футболу было проведено два тура. По их итогам московский "Спартак" набрал шесть баллов, что позволило ему обосноваться на второй строчке в турнирной таблице ("Краснодар", имеющий также шесть баллов, по дополнительным показателям идет лидером). В стартовом туре РПЛ столичный клуб сумел одержать победу над "Оренбургом" со счетом 3:2. Во втором туре коллектив Гильермо Абаскаля переиграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1. Обе виктории красно-белые добыли на родном стадионе "Открытие Банк Арена".
Источник: "РБ Спорт"
Павлюченко: у меня чуйка, что "Спартак" станет чемпионом России в этом сезоне
Бывший форвард московского "Спартака" Роман Павлюченко поделился мыслями о чемпионских перспективах красно-белых в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"