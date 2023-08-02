- Коваленко первое время было тяжело. Где-то он проигрывал на тренировках, не успевал в каких-то моментах. Сначала была непонятная история с ним. А потом освоился и теперь с каждым днем всё прибавляет и прибавляет. Сейчас уже набирает свои оптимальные кондиции. Думаю, скоро наберет максимум. А Денчик Адамов только приехал, но я его знаю хорошо. Мы давно знакомы. Это хороший квалифицированный футболист, вратарь. Думаю, когда у него появится возможность, он ей воспользуется, - передают слова Кругового "Известия".
19-летний центральный полузащитник сборной России Александр Коваленко перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи" за трансферную компенсацию в размере 2 миллионов евро. Сезон-2022/2023 футболист провел на правах аренды в самарских "Крыльях Советов" и в 30 матчах во всех турнирах забил 2 гола и выполнил 3 результативных паса. В текущем сезоне Коваленко принял участие в 2 из 4 матчей "Зенита" во всех турнирах, сыграв в каждом из них по 5 минут.
25-летний голкипер Денис Адамов также перешел в "Зенит" из "Сочи" в конце июля 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 1 миллион евро. В текущем сезоне вратарь не принимал участия в официальных матчах, в прошедшем на его счету 21 игра во всех турнирах, 39 пропущенных мячей и 2 "сухих" матча.
Круговой: Коваленко было тяжело в "Зените" первое время. Проигрывал на тренировках, не успевал в моментах
Защитник "Зенита" Михаил Круговой рассказал об адаптации российских новичков команды полузащитника Александра Коваленко и голкипера Дениса Адамова.
Фото: ФК "Зенит"