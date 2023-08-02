- Если красно-белые усилят линию обороны и опорную зону, тогда можно ждать от них результата и считать претендентами на первое место. Но на сегодняшний день в команде царит безалаберность на самом высоком уровне, - цитирует Пименова RT.
Московский "Спартак" после двух стартовых туров Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, за счет двух домашних побед над "Оренбургом" (3:2) и "Балтикой" (2:1) набрав 6 очков и уступая "Краснодару" по дополнительным показателям. При этом красно-белые пропустили 3 гола, что является на данный момент 7-9 показателем в лиге по качеству обороны.
Пименов: в "Спартаке" царит безалаберность на самом высоком уровне
Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов рассказал, в чем нужно усилиться московскому "Спартаку" для борьбы за первое место в чемпионате России.
Фото: РПЛ