- "Зениту" и Венделу стоит найти компромисс. Если футболист не хочет играть за клуб, то, как говорится, насильно мил не будешь. "Зениту" тоже стоит вести себя правильно в вопросе конфликта с Венделом. Сильно ли ослабнет "Зенит" без Вендела в середине поля? Учитывая, что и Малком ушел, петербуржцам явно необходимо усиление. Вендел - заметная фигура для клуба. Надо еще учитывать, что Кузяев тоже ушел. Конечно, Вендел - это потеря, но думаю, что руководство это понимает и уже работает на трансферном рынке, - передает слова Горшкова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что 25-летний бразильский полузащитник "Зенита" Вендел изъявил желание выступать за другую команду и не вернулся из отпуска на летние межсезонные сборы сине-бело-голубых. Появлялась информация о возможном трансфере футболиста в бразильский "Фламенго", однако, по данным СМИ, клубы не договорились по условиям сделки, при этом руководство "Зенита" заявляло, что готово отпустить Вендела при получении предложения, устраивающего петербуржцев. 25 июля (уже после матчей Суперкубка России и 1 тура РПЛ) бразилец вернулся в расположение сине-бело-голубых.
В октябре 2020 года Вендел перешел в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга" за трансферную компенсацию в размере 20,3 миллиона евро, всего хавбек сыграл за команду Сергея Семака 88 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и выполнил 13 результативных передач.
Горшков: "Зениту" и Венделу стоит найти компромисс. Без него петербуржцам необходимо усиление
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков высказался о ситуации с бразильским хавбеком сине-бело-голубых Венделом.
Фото: ФК "Зенит"