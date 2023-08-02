Как сообщает источник, "Страсбур" сделал официальное предложение "Динамо" по переходу атакующего хавбека Арсена Захаряна. Клуб из Франции готов заплатить за трансфер 10 миллионов евро. Однако бело-голубые не собираются принимать данное предложение. Руководство столичных хочет выручить за своего воспитанника минимум 15 миллионов евро.
Российскому полузащитнику Захаряну в настоящее время 20 лет. Его действующий контракт с московским "Динамо" рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арсена в 15 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек принял участие в 3 матчах бело-голубых, в которых ему удалось забить гол и сделать результативную передачу.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Страсбур" предлагает "Динамо" за Захаряна 10 млн евро
Французский "Страсбур" сделал московскому "Динамо" официальное предложение по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"