– "Зенит" хочет вернуть его, потому что он хорошо играл в этом клубе. Но, что будет сейчас, и как он сейчас выглядит это второй вопрос. У Азмуна большая работоспособность, но мы не знаем, в какой он сейчас физической, психологической форме. У него хорошо получалось с Дзюбой, как будет сейчас – неизвестно, – цитирует Булыкина Vrpognoze.ru.
Ранее статусный итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил о том, что петербургский "Зенит" планирует этим летом вернуть в команду нападающего Сердара Азмуна, который сейчас выступает за леверкузенский "Байер". Однако сегодня генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что это слухи.
28-летний Сердар Азмун играл в составе петербургского "Зенита" с 2019 по 2022 год. Вместе с российским клубом игрок сборной Ирана сумел в общей сложности завоевать семь трофеев.
Булыкин – о возможном возвращении Азмуна в "Зенит": у него хорошо получалось с Дзюбой, как будет сейчас – неизвестно
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное возвращение иранского нападающего "Байера" Сердара Азмуна в "Зенит".
Фото: РИА Новости