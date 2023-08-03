"Мы, действительно, прорабатываем идею ретро-матча между легендами сборной России и "Спартака". На данный момент ведутся переговоры со многими яркими звездами, обсуждаем их приглашение. Подтвердил участие Боккетти, ведем разговор с Робсоном и Видичем", — сказал Терешин.
36-летний Бокетти выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. С января по июнь 2015 года итальянец играл на правах аренды за "Милан". За российскую команду Сальваторе провёл 115 матчей и выиграл чемпионат и Суперкубок страны.
48-летний Робсон был игроком красно-белых с 1997 по 2001 год, выиграв с командой пять титулов чемпионов России.
41-летний Видич играл за "Спартак" с 2004 по 2006 год.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Сальваторе Бокетти сыграет за "Спартак" в ретро-матче со сборной России
Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин рассказал, что организация прорабатывает идею организации ретро-матча между "Спартаком" и сборной России.
Фото: "Матч ТВ"