"РБ Спорт": "Сочи" готов продать Дркушича за 3 миллиона евро

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"Сочи" открыт к продаже защитника Вани Дркушича за три миллиона евро.
Фото: ФК "Сочи"
По сведениям источника, подписать 23-летнего футболиста хочет "Црвена Звезда". Стороны ведут переговоры, но российский клуб не собирается снижать запрашиваемую цену. Если договориться не удастся, "Сочи" готов оставить Дркушича в команде.

Дркушич перешёл в "Сочи" в январе 2022 года. По данным Transfermarkt, за переход словенского защитника клуб заплатил "НК Браво" 120 тысяч евро. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

Источник: "РБ Спорт".


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