По сведениям источника, подписать 23-летнего футболиста хочет "Црвена Звезда". Стороны ведут переговоры, но российский клуб не собирается снижать запрашиваемую цену. Если договориться не удастся, "Сочи" готов оставить Дркушича в команде.
Дркушич перешёл в "Сочи" в январе 2022 года. По данным Transfermarkt, за переход словенского защитника клуб заплатил "НК Браво" 120 тысяч евро. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Сочи" готов продать Дркушича за 3 миллиона евро
"Сочи" открыт к продаже защитника Вани Дркушича за три миллиона евро.
Фото: ФК "Сочи"