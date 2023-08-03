– Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате. Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается. Думаю, все будет хорошо, но такие трудности есть, – передает слова Адисмана Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник узбекистанского "Пахтакора" Аббосбек Файзуллаев в ближайшее время сменит клубную прописку. По слухам, он за 500 тысяч евро перейдет в московский ЦСКА и подпишет соглашение с "армейцами" по схеме "3+1".
19-летний Аббосбек Файзуллаев является воспитанником узбекистанского клуба "Пахтакор". Его действующий контракт с родным коллективом рассчитан до декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 750 тысяч евро
Гендиректор "Пахтакора": из-за санкций ЦСКА не может проплатить трансфер Файзуллаева
Генеральный директор узбекистанского "Пахтакора" Дмитрий Адисман рассказал, почему трансфер вингера команды Аббосбека Файзуллаева в московский ЦСКА задерживается.
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