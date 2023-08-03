"Мне бы хотелось стать тем самым страхом и ужасом для остальных команд. Но это шутка, в Сербии это нормальное имя, скоро к этому привыкните", — рассказал Эракович.
22-летний спортсмен из Сербии перешёл в стан действующего чемпиона России в июле 2023 года из "Црвены Звезды". За переход звезды сборной Сербии российский клуб заплатил около семи миллионов евро. Защитник подписал с новой командой контракт на четыре сезона с возможностью продления ещё на год.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Эракович: мне бы хотелось стать страхом и ужасом для остальных команд, но в Сербии это нормальное имя
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович рассказал о своём имени.
Фото: ФК "Зенит"