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Эракович: мне бы хотелось стать страхом и ужасом для остальных команд, но в Сербии это нормальное имя

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Защитник "Зенита" Страхиня Эракович рассказал о своём имени.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне бы хотелось стать тем самым страхом и ужасом для остальных команд. Но это шутка, в Сербии это нормальное имя, скоро к этому привыкните", — рассказал Эракович.

22-летний спортсмен из Сербии перешёл в стан действующего чемпиона России в июле 2023 года из "Црвены Звезды". За переход звезды сборной Сербии российский клуб заплатил около семи миллионов евро. Защитник подписал с новой командой контракт на четыре сезона с возможностью продления ещё на год.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Эракович Зенит
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