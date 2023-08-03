– Соломон перешел в аренду в "Сочи"? Да, это правда, – приводит слова агента Sport24.
Ранее инсайдер Иван Карпов написал, что защитник МФМ Агбалака продолжит карьеру в "Сочи". Южане заключили с 19-летним нигерийцем арендное соглашение на сезон-2023/24. Договор предусматривает опцию выкупа по окончании чемпионата.
Агбалака провел 19 матчей за молодежную сборную Нигерии и забил в них единственный гол. Его рыночная стоимость оценивается в 150 тыс евро. В ближайшем туре "Сочи" 6 августа на стадионе "Фишт" примет грозненский "Ахмат".
"Сочи" арендовал 19-летнего защитника молодежной сборной Нигерии Агбалаку
Бами Олусанья, представляющий интересы защитника молодежной сборной Нигерии и клуба МФМ Соломона Агбалаки, подтвердил трансфер своего клиента в "Сочи" на правах аренды.
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