– К Венделу действительно проявляют интерес клубы из Европы, – приводит слова Медведева Sport24.
3 августа в Бразилии закрылось трансферное окно. Агент Вендела подтвердил информацию о срыве переговоров между "Зенитом" и "Фламенго" по возможному трансферу 25-летнего бразильца. По слухам, интерес к латиноамериканскому футболисту проявляет действующий чемпион Серии А "Наполи". Полузащитник пропустил весь предсезонный цикл подготовки "сине-бело-голубых" и стартовые игры нового сезона. Накануне "Зенит" внес Вендела в заявку команды в РПЛ-2023/24. В ближайшем туре клуб с берегов Невы на своем поле примет московское "Динамо".
Гендиректор "Зенита" Медведев: к Венделу действительно проявляют интерес клубы из Европы
Глава правления и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил интерес со стороны европейских клубов к полузащитнику "сине-бело-голубых" Венделу.
Фото: ФК "Зенит"