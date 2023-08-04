- Главный медиа-актив РПЛ сейчас - это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси - это душа "Спартака". Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме. Был ли Малком душой "Зенита"? Думаю, нет. Вот Дзюба - да, который по-прежнему самый трешовый футболист РПЛ, - передает слова Салиховой Sport24.
В сезоне-2022/2023 26-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Малком и 31-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес заняли две первые строчки в рейтинге лучших бомбардиров Российской премьер-лиги, при этом Малком забил 23 мяча и стал победителем бомбардирской гонки, Промес с 20 голами остался вторым.
3 августа "Зенит" официально объявил о трансфере бразильца в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро. Квинси Промес обвиняется властями Нидерландов в вооруженном нападении на своего родственника и финансировании контрабанды запрещенных веществ.
Зарема: Промес уже легенда, душа "Спартака". Душой "Зенита" был не Малком, а Дзюба - самый трешовый футболист РПЛ
Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о медиазначении вингера Квинси Промеса и покинувшего "Зенит" бразильца Малкома.
Фото: ФК "Спартак"