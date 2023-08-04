– У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь "Зениту" стать снова чемпионом, — передает слова агента Metaratings.
Ранее полузащитник "Зенита" Вендел пропустил предсезонную подготовку сине-бело-голубых, так как искал себе новый клуб с разрешения руководства команды. Недавно бразилец прибыл в Санкт-Петербург. Фанаты в соцсетях заметили, что хавбек имеет лишний вес.
25-летний Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года. Действующий контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года.
Агент – на вопрос о лишнем весе Вендела: у него нет проблем, он готов помочь "Зениту" стать снова чемпионом
Агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы игрока петербургского "Зенита" Вендела, отреагировал на слухи о том, что его клиент имеет лишний вес.
Фото: "Чемпионат"