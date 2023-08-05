— Тикнизян может заиграть в Бундеслиге. Вопрос в том, как он будет играть, на каком уровне и быстро ли адаптируется к чемпионату. Наир молодой футболист, перспективный. Сейчас он набрал хорошую форму и играет за сборную Армении. Возможность перейти в клуб Бундеслиги - хороший шанс, – передает слова Корнаухова "РБ Спорт".
Ранее издание Tuttomercato опубликовало информацию о том, что защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян в ближайшее время сменит клубную прописку. По данным источника, армянский футболист в шаге от перехода в немецкий "Вердер". Ожидается, что за его трансфер клуб из Бундеслиги заплатит четыре миллиона евро.
Напомним, 24-летний Наир Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. С 2021 отдать он принадлежит столичному "Локомотиву". Действующее соглашение крайнего защитника с "железнодорожниками" истекает в июне 2026 года.
Корнаухов: Тикнизян может заиграть в Бундеслиге. "Вердер" – это хороший шанс
Директор академии московского ЦСКА Олег Корнаухов отреагировал на слухи о том, что защитник столичного "Локомотива" Наир Тикнизян может продолжить карьеру в немецком "Вердере".
Фото: РИА Новости