– Дзагоев близок к переходу в "Антальяспор"? Нет, это неверная информация. Мы вообще не заинтересованы в этом игроке, — передает слова Алтая Sport24.
Ранее издание Fotospor опубликовало информацию о том, что полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в турецкий "Антальяспор". Источник уточнил, что стороны уже провели переговоры и близки к заключению контракта.
33-летний Алан Дзагоев в настоящее время пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был казанский "Рубин".
Спортдир "Антальяспора": мы вообще не заинтересованы в Дзагоеве
Спортивный директор турецкого "Антальяспора" Айтач Алтай прокомментировал новость о том, что его команда может подписать российского полузащитника Алана Дзагоева.
Фото: Reuters