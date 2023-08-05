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Спортдир "Антальяспора": мы вообще не заинтересованы в Дзагоеве

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Спортивный директор турецкого "Антальяспора" Айтач Алтай прокомментировал новость о том, что его команда может подписать российского полузащитника Алана Дзагоева.
Фото: Reuters
– Дзагоев близок к переходу в "Антальяспор"? Нет, это неверная информация. Мы вообще не заинтересованы в этом игроке, — передает слова Алтая Sport24.

Ранее издание Fotospor опубликовало информацию о том, что полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в турецкий "Антальяспор". Источник уточнил, что стороны уже провели переговоры и близки к заключению контракта.

33-летний Алан Дзагоев в настоящее время пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был казанский "Рубин".


Рубин Дзагоев Антальяспор Российские трансферы
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