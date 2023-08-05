Команда Гильермо Абаскаля одержала разгромную победу над казанским "Рубином" в гостях со счетом 4:1.
– Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Бонгонда – очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы, Медина сегодня хорошо вышел. После ухода Малкома из "Зенита" "Спартак", пожалуй, лучший в атаке в РПЛ. Когда играет Джикия – это доброкачественная защита. Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив, – цитирует Федуна "СЭ".
Леонид Федун почти два десятилетия являлся владельцем "Спартака". В августе прошлого года он продал клуб компании "Лукойл".
5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.
Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков.
Федун: "Спартак" – пожалуй, лучшая команда РПЛ в атаке после ухода Малкома из "Зенита"
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал четвертую победу "красно-белых" подряд на старте сезона.
Фото: ФК "Спартак"