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Федун: "Спартак" – пожалуй, лучшая команда РПЛ в атаке после ухода Малкома из "Зенита"

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Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал четвертую победу "красно-белых" подряд на старте сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Команда Гильермо Абаскаля одержала разгромную победу над казанским "Рубином" в гостях со счетом 4:1.

– Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Бонгонда – очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы, Медина сегодня хорошо вышел. После ухода Малкома из "Зенита" "Спартак", пожалуй, лучший в атаке в РПЛ. Когда играет Джикия – это доброкачественная защита. Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив, – цитирует Федуна "СЭ".

Леонид Федун почти два десятилетия являлся владельцем "Спартака". В августе прошлого года он продал клуб компании "Лукойл".

5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.

Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков.


Спартак Рубин Федун
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