– На данный момент деньги за Давилу в пути. Правда, что деньги идут через четыре страны? Если буду как-то комментировать путь, то его может не стать. Ждет ли его клуб? В процессе. Пока он никуда не вылетал. Давила никуда не может улететь, пока его опция не будет активирована. Он на контракте с клубом, – цитирует Брейдо "СЭ".
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Давилу 5 млн евро, которые 25-летний чилиец выплатит для разрыва контракта с мексиканским "Леоном". В московский клуб нападающий перейдет в статусе свободного агента. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 5,5 млн евро. Центрфорвард провел 4 матча в составе национальной сборной Чили.
Брейдо – о трансфере Давилы в ЦСКА: деньги в пути. Игрок никуда не может улететь, пока его опция не будет активирована
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о текущем состоянии трансфера форварда мексиканского "Леона" и сборной Чили Виктора Давилы.
Фото: ФК "Леон"