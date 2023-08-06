Как утверждает источник, руководство "красно-белых" пролонгирует сотрудничество с 29-летним капитаном команды, несмотря на прописанный пункт в действующем трудовом договоре о количестве матчей, которые Джикия должен сыграть для этого. В частности, по контракту речь идет о 60% игр, в которых москвич обязан появиться на поле, чтобы автоматическое продление соглашения вступило в силу. В стартовавшем сезоне футболист появился на поле в двух из трех игр РПЛ.
Действующий договор между сторонами истекает в мае будущего года. Рыночная стоимость Джикии оценивается в 7,5 млн евро. В общей сложности Георгий принял участие в 206 матчах за "красно-белых", записав на свой счет 5 голов и 11 ассистов. Защитник выступает за московскую команду с февраля 2017-го после перехода из пермского "Амкара".
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартак" продлит соглашение с капитаном команды Георгием Джикией ближе к зиме
Московский "Спартак" продлит контракт с центральным защитником Георгием Джикией ближе к зиме.
Фото: "Матч ТВ"