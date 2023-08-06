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Форвард "Ростова" Голенков: Самара - мой родной город. Поэтому вдвойне обидно проигрывать

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков прокомментировал крупное поражение своей команды в выездном матче 23 тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:5).
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Самара - мой родной город. Здесь семья, здесь все друзья. Поэтому с положительными эмоциями приезжаю. И поэтому вдвойне обидно проигрывать, - передает слова Голенкова Metaratings.ru.

Матч 3 тура Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" завершился крупной победой волжан со счетом 5:1. Родившийся в Самаре и выступавший ранее за "Крылья" нападающий "Ростова" Егор Голенков вышел на замену на 58 минуте игры при счете 3:1 и не отметился результативными действиями.


Ростов Крылья Советов Голенков
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