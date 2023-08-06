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Мор: "Ростов" с Осипенко и без него - две разные команды

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Экс-полузащитник "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал крупное поражение "Ростова" от "Крыльев Советов" в выездном матче 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
- У "Ростова" не было Осипенко в обороне. Я еще в прошлом сезоне говорил, что с ним и без него это две разные команды. Осипенко головой играет, партнерами командует, в отборе хорош, атаки начинает. Это важная причина, безусловно. Второе - "Крылья" были в своей стихии, им удавались быстрые атаки, и, главное, они забили то, что создали. Когда команда с самого начала реализует моменты, то ловит кураж, а другая, наоборот, теряется. Третье - Игорь Осинькин, тренер "Крыльев", правильно сделал, что упростил игру, решив встречать ростовчан на своей половине поля. Потому что те хорошо выходят из-под прессинга и используют свободные зоны, - передает слова Мора "РБ Спорт".

Матч 3 тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" - "Ростов" завершился со счетом 5:1 в пользу самарского клуба. В составе желто-синих игру пропустил 29-летний центральный защитник Максим Осипенко, на счету которого 1 гол в трех официальных матчах ростовчан в текущем сезоне. В прошедшем чемпионате России-2022/2023 футболист пропустил 4 матча с 26 по 29 туры, в этих турах "Ростов" потерпел 3 поражения при одной победе, набрав 3 очка, и пропустил 8 голов.

В 33 матчах прошлого сезона во всех турнирах Осипенко забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. С 6 забитыми мячами в Российской премьер-лиге Максим стал лучшим бомбардиром среди всех защитников чемпионата-2022/2023.

"Ростов" с 4 набранными очками в 3 матчах находится на промежуточной седьмой позиции в турнирной таблице по ходу 3 тура РПЛ.


Ростов Крылья Советов Осипенко Мор
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