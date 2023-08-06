- Я с нетерпением жду игры с "Факелом". Наконец-то мы сыграем дома, а то до этого мы два тура провели в гостях. Надеюсь увидеть полный стадион. Что касается соперника, то, как я и говорил, слабых команд в РПЛ нет, нас ждет непростой матч, - передает слова Жирова ТАСС.
В матче 3 тура Российской премьер-лиги калининградская "Балтика" встретится на своем поле с воронежским "Факелом", игра начнется в 17:30 по московскому времени 6 августа. Эта игра станет первой домашней для балтийцев в высшем дивизионе российского футбола с 1998 года. По итогам двух стартовых туров оба соперника потерпели по 2 поражения и замыкают турнирную таблицу, находясь в зоне прямого вылета, при этом "Балтика" располагается выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Защитник "Балтики" Жиров: слабых команд в РПЛ нет, с "Факелом" нас ждет непростой матч
Защитник калининградской "Балтики" Александр Жиров высказался о предстоящем домашнем матче с воронежским "Факелом" в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"