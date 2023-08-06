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1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.06X 2.57П2 4.64
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм
П1 5.6X 3.45П2 1.66
Кубань
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
Динамо Мх
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.66X 3.55П2 6
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Защитник "Балтики" Жиров: слабых команд в РПЛ нет, с "Факелом" нас ждет непростой матч

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Защитник калининградской "Балтики" Александр Жиров высказался о предстоящем домашнем матче с воронежским "Факелом" в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
- Я с нетерпением жду игры с "Факелом". Наконец-то мы сыграем дома, а то до этого мы два тура провели в гостях. Надеюсь увидеть полный стадион. Что касается соперника, то, как я и говорил, слабых команд в РПЛ нет, нас ждет непростой матч, - передает слова Жирова ТАСС.

В матче 3 тура Российской премьер-лиги калининградская "Балтика" встретится на своем поле с воронежским "Факелом", игра начнется в 17:30 по московскому времени 6 августа. Эта игра станет первой домашней для балтийцев в высшем дивизионе российского футбола с 1998 года. По итогам двух стартовых туров оба соперника потерпели по 2 поражения и замыкают турнирную таблицу, находясь в зоне прямого вылета, при этом "Балтика" располагается выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.


Балтика Факел Жиров
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