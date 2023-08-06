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Директор по коммуникациям ЦСКА - о травме Зайнутдинова: ничего серьезного выявлено не было

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился информацией о повреждении хавбека Бактиера Зайнутдинова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Бактиер Зайнутдинов накануне был заменен из появившегося дискомфорта в мышцах, но ничего серьезного выявлено не было. Все хорошо", - приводит слова Брейдо "РИА Новости".

Напомним, полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов получил травму в матче 3-го тура РПЛ против "Локомотива" (4:1). Футболист покинул поле на 35-й минуте встречи. Следующая игра "армейцев" запланирована на 9 августа. В рамках Кубка России столичная команда примет воронежский "Факел".


Зайнутдинов ЦСКА
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