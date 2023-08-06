"Бактиер Зайнутдинов накануне был заменен из появившегося дискомфорта в мышцах, но ничего серьезного выявлено не было. Все хорошо", - приводит слова Брейдо "РИА Новости".
Напомним, полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов получил травму в матче 3-го тура РПЛ против "Локомотива" (4:1). Футболист покинул поле на 35-й минуте встречи. Следующая игра "армейцев" запланирована на 9 августа. В рамках Кубка России столичная команда примет воронежский "Факел".
Директор по коммуникациям ЦСКА - о травме Зайнутдинова: ничего серьезного выявлено не было
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился информацией о повреждении хавбека Бактиера Зайнутдинова.
Фото: ПФК ЦСКА