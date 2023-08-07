"Если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Спасибо, что популяризируют футбол, но не стоит себя переоценивать", — сказал Бевеев.
27-летний Бевеев в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с командой из Екатеринбурга рассчитан до конца сезона.
Отметим, что участие в нынешнем розыгрыше Кубка России принимают три медиакоманды — "Амкал", "2DROTS" и "Родина-Медиа". Первые две команды прошли стартовый этап турнира, "Родина-Медиа" проиграла "Динамо" Вологде.
Источник: Sport24.
Бевеев: если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Не стоит себя переоценивать
Защитник "Урала" Мингиян Бевеев прокомментировал возможное участие медиакоманд в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"