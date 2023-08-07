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Бевеев: если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Не стоит себя переоценивать

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Защитник "Урала" Мингиян Бевеев прокомментировал возможное участие медиакоманд в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
"Если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Спасибо, что популяризируют футбол, но не стоит себя переоценивать", — сказал Бевеев.

27-летний Бевеев в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с командой из Екатеринбурга рассчитан до конца сезона.

Отметим, что участие в нынешнем розыгрыше Кубка России принимают три медиакоманды — "Амкал", "2DROTS" и "Родина-Медиа". Первые две команды прошли стартовый этап турнира, "Родина-Медиа" проиграла "Динамо" Вологде.

Источник: Sport24.


Бевеев Урал Медиалига
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