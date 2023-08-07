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Пименов — о поражении "Локо" от ЦСКА: можно сказать, что Галактионов немного перемудрил

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Бывший футболист Руслан Пименов считает, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов "перемудрил" в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).
Фото: ФК "Локомотив"
"ЦСКА грамотно против них сыграл, нейтрализовав сильные качества атакующей линии "Локо". Можно сказать, что Галактионов немного перемудрил", — сказал Пименов.

"Локомотив" в трёх стартовых турах РПЛ набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице девятое место. Команда Михаила Галактионова в следующем туре чемпионата России сыграет с "Крыльями Советов", а затем с "Краснодаром".

Источник: Metaratings.


Пименов Локомотив ЦСКА Галактионов
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