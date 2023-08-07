"У поражения "Зенита" от "Динамо" целый спектр причин от мотивации до перенасыщенности трофеями и деньгами", — сказал Булыкин.
"Зенит" — победитель чемпионата России по футболу среди мужчин последних пяти сезонов. Команду тренирует Сергей Семак. Матч с "Динамо" специалист пропускал из-за дисквалификации.
Источник: "Спорт день за днём".
Булыкин: у поражения "Зенита" от "Динамо" целый спектр причин от мотивации до перенасыщенности трофеями и деньгами
Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение "Зенита" от "Динамо" (2:3) в 3-м туре РПЛ.
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