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Булыкин: у поражения "Зенита" от "Динамо" целый спектр причин от мотивации до перенасыщенности трофеями и деньгами

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Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение "Зенита" от "Динамо" (2:3) в 3-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
"У поражения "Зенита" от "Динамо" целый спектр причин от мотивации до перенасыщенности трофеями и деньгами", — сказал Булыкин.

"Зенит" — победитель чемпионата России по футболу среди мужчин последних пяти сезонов. Команду тренирует Сергей Семак. Матч с "Динамо" специалист пропускал из-за дисквалификации.

Источник: "Спорт день за днём".


Булыкин Зенит РПЛ
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