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Игнашевич — о Мандрыкине: он был отличным вратарем

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Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отреагировал на смерть экс-вратаря армейцев Вениамина Мандрыкина.
Фото: Getty Images
"Он был отличным вратарем. Меня шокировала эта новость. Хочу выразить соболезнования всем его родным и близким", — сказал Игнашевич.

Игнашевич и Мандрыкин вместе играли за ЦСКА. Сейчас Игнашевич тренирует "Балтику". Мандрыкин был вынужден завершить карьеру в 2010 году из-за аварии. С тех пор он был прикован к кровати.

Источник: ТАСС.


Игнашевич ЦСКА Мандрыкин Балтика
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