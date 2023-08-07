"Он был отличным вратарем. Меня шокировала эта новость. Хочу выразить соболезнования всем его родным и близким", — сказал Игнашевич.
Игнашевич и Мандрыкин вместе играли за ЦСКА. Сейчас Игнашевич тренирует "Балтику". Мандрыкин был вынужден завершить карьеру в 2010 году из-за аварии. С тех пор он был прикован к кровати.
Источник: ТАСС.
Игнашевич — о Мандрыкине: он был отличным вратарем
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отреагировал на смерть экс-вратаря армейцев Вениамина Мандрыкина.
Фото: Getty Images