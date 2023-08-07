– Самое главное — отнестись к ситуации с холодной головой и без лишних нервов. Впереди много туров, так что в глобальном смысле — все нормально, — цитирует Сергеева "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" провел в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги три тура. В трех матчах сине-бело-голубые сумели заработать четыре балла. Это худший старт клуба с берегов Невы в РПЛ с сезона 2013-2014, когда после трех туров у него в активе также было четыре очка. Отметим, что действующие чемпионы страны в настоящее время пребывают на седьмой строчке в турнирной таблице.
Нападающий "Зенита" Сергеев – о неудачном начале чемпионата: главное — отнестись к ситуации с холодной головой
Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев высказался о неудачном старте своей команды в новом розыгрыше чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Зенит"