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Нападающий "Зенита" Сергеев – о неудачном начале чемпионата: главное — отнестись к ситуации с холодной головой

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Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев высказался о неудачном старте своей команды в новом розыгрыше чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Зенит"
– Самое главное — отнестись к ситуации с холодной головой и без лишних нервов. Впереди много туров, так что в глобальном смысле — все нормально, — цитирует Сергеева "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" провел в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги три тура. В трех матчах сине-бело-голубые сумели заработать четыре балла. Это худший старт клуба с берегов Невы в РПЛ с сезона 2013-2014, когда после трех туров у него в активе также было четыре очка. Отметим, что действующие чемпионы страны в настоящее время пребывают на седьмой строчке в турнирной таблице.


Сергеев Зенит
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