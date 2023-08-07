– Защита – самое слабое звено в "Спартаке". Радует, что туда уже пришло усиление. Думаю, что одного Рябчука будет мало. "Красно-белым" необходим центральный защитник – это все уже давно поняли, – цитирует Граната "Чемпионат".
7 августа "Спартак" объявил о подписании контракта сроком на три сезона с левым защитником сборной Молдавии Олегом Рябчуком. 25-летний футболист, перешедший из греческого "Олимпиакоса" и заявленный на чемпионат России по португальскому паспорту, будет играть в московской команде под номером 2.
По информации СМИ, трансферная кампания "Спартака" на этом не прекратилась. Сообщается, что "красно-белые" ведут переговоры с агентами 27-летнего центрального защитника "Браги" Тормены. Ранее представитель бразильца подтвердил интерес к своему клиенту со стороны другого российского клуба "Краснодара".
Свой ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведет 8 августа в рамках Кубка России. Москвичи на своем поле примут "Пари НН" во 2-м туре групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. "Спартак" остается единственной командой РПЛ, выигравшей все 4 матча в чемпионате и Кубке страны. При этом в каждой игре "красно-белые" неизменно пропускали.
Гранат: защита – самое слабое звено в "Спартаке". Думаю, что одного Рябчука будет мало
Экс-защитник московского "Спартака" Владимир Гранат определил самое слабое звено "красно-белых" на старте нового сезона.
Фото: ФК "Спартак"